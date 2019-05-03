"Живут среди экскрементов и тараканов": в Санкт-Петербурге следователи проверяют семью с "детьми-маугли"

Следователи проверяют семью с "детьми-маугли" в Санкт-Петербурге. О проживании малолетних детей в квартире с антисанитарными условиями – среди экскрементов и тараканов - сообщили пользователи социальных сетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Вчера в социальных сетях появились кадры из петербургской квартиры. По предварительным данным, в доме в Предпортовом проезде Московского района культурной столицы проживает семья с несколькими детьми. Женщина якобы не пускает их в школу и другие учебные заведения, издевается и содержит в антисанитарных условиях.

На кадрах видно, что дети спят среди экскрементов и ползающих по полу тараканов. На малышах грязная одежда, на их лицах – грязь, сообщает 5-tv.ru.

Следователи Санкт-Петербурга приняли к производству материалы проверки полиции по факту публикаций шокирующих фото и видео из квартиры.

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства происшедшего, проверит достоверность публикаций в СМИ и даст оценку действиям органам, осуществляющим надзор и контроль за данной семьей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.