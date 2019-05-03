Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Россия в первом квартале 2019 года стала мировым лидером по закупкам золота, по данным Всемирного совета по золоту (WGC).

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на WGC, в этот период было приобретено 55,3 тонны драгоценного металла, тогда как общее количества золотого резерва страны составило более 2168 тонн.

Отмечается, что закупка Россией золота обусловлено стремлением снизить зависимость от доллара США на случай расширения санкций Вашингтоном.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале прошлого месяца в Конгресс США был внесён законопроект о новых антироссийских мерах, подразумевающий блокировку активов "двух или более" крупнейших банков РФ либо ужесточение или запрет на открытие счетов в российских кредитных организациях, а также запрет на сделки с суверенным долгом Москвы и любые инвестиции в энергетический сектор РФ.