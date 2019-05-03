Глава "Нафтогаза" заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" по транзиту

"Нафтогазу" и "Газпрому" придётся договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

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По его словам, такая ситуация объясняется тем, что в настоящее время российская сторона "не может перекрыть газ Украине", и ни у одной из сторон нет "значительного поля для манёвра".

"Газпром" должен деньги "Нафтогазу", а не наоборот, — написал Коболев в Facebook. — Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает чёткие правила и требования пользования газовой инфраструктурой".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца глава украинского правительства Владимир Гройсман потребовал от "Нафтогаза" искать дешёвое топливо "по всему миру".