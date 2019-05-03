Лавров назвал "несовместимыми" позиции РФ и США по Венесуэле

Позиции Москвы и Вашингтона по Венесуэле несовместимы, но контакты будут продолжаться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, всё, что говорят официальные представители американской Администрации по данному вопросу, является "неправдой".

"Я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны позиции США, которые из Вашингтона назначают "исполняющих обязанности президента" другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим", — передаёт ТАСС слова Лаврова.

При этом он выразил готовность продолжать контакты с американской стороной.

"Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы", — заключил министр.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Лавров предупредил госсекретаря США Майка Помпео о последствиях внешних воздействий, которые проводит в Венесуэле Вашингтон.

Напомним также, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провёл очередную неудачную попытку госпереворота, которая была пресечена правительственными силами. В управлении кризисом наблюдатели винят США, которые в свою очередь заявили, что готовы оказать военную поддержку Гуайдо, если такое решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.