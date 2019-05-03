Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, одну из сторон которых поддерживает Москва, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

По его мнению, российская сторона в данном конфликте воспользовалась неблагополучной обстановкой в регионе.

Кроме того, Коломойский негативно оценил государственный переворот 2014 года.

"Майдан" — это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "Майдана", а революция — это всегда плохо", — передаёт его слова "Бигус Инфо".

Комментируя итоги прошедших на Украине президентских выборов, Коломойский назвал "общей победой" проигрыш экс-президента Петра Порошенко, при этом отметив, что ничего не ждёт для себя от нового главы государства Владимира Зеленского.

"Коломойский — самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не нужно", — заключил олигарх.