МВД России сократило перечень опасных пород собак с 71 до 13

МВД России значительно сократило список потенциально опасных пород собак, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Теперь опасными считаются не 71 порода, а всего лишь 13. По словам Ирины Волк, перечень опасных пород был сокращен с учетом мнения экспертного сообщества. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отметим, что в декабре прошлого года был принят закон "Об ответственном обращении с животными". МВД предложило перечень потенциально опасных пород собак, в который вошли такие породы как шарпей, тибетский мастиф, все виды овчарок, кангал, бультерьер, ирландский волкодав.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещен.