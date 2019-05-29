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бедность пенсионер подаяние нищета кризис (2012) | Фото:

В повальной бедности ямальцев виноват технический сбой

Росстат проверяет данные о том, что 100% ямальским семьям хватает денег только на еду, сообщает Interfax.ru со ссылкой на представителя Росстата.

По данным ведомства, не исключено, что на статистику повлиял технический сбой. Выяснить, что случилось в Росстате намерены до конца недели.

Как сообщало Накануне.RU, согласно данным Росстата, 100% жителей ЯНАО сообщили, что денег им хватает только на еду. Ранее, напомним из-за статистики с Ямала был пересчет годовых данных о темпах строительства в России. На прошлой неделе Росстат объяснил ошибочные цифры о росте промпроизводства неверной статистикой о добыче газа в ЯНАО.

Добавим, что с просьбой перепроверить данные в Росстат обратились власти Ямала. В регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей и данные этих исследований не совпадают с данными Росстата. Власти автономного округа подозревают ошибку в данных статистики.

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В повальной бедности ямальцев виноват технический сбой

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Теги: Росстат, бедность, технический сбой



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Ранее 31.05.2019 11:57 Мск Росстат проверит Тюменьстат из-за ошибок в статистике

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