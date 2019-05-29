25 Сентября 2020
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Экономика В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

ФАС нашла причину роста цен на бензин - разговоры про рост цен

Президент "Независимого топливного союза" Павел Баженов получил предостережение ФАС за высказывания про рост цен на бензин.

ФАС усмотрела совершение действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в публичных заявлениях Баженова о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

Приведенные тезисы содержатся в статье от 21 мая 2019 года.

По мнению ФАС, "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".

Позже, 23 мая, НТС также заявлял, что на отрасль надвигается кризис, главными пострадавшими в котором станут независимые АЗС и НПЗ. Негативные сценарии развития событий чреваты не только разорением частного сектора топливного рынка, но и народными бунтами.

Отметим, что пока ФАС боролась с НТС, средние розничные цены на бензин снова выросли в России. Аи-92 и Аи-95 в России с 20 по 24 мая подорожал на 6 коп. и 8 коп.соответственно и составили 41,97 руб. и 45,13 руб. за литр.

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ФАС нашла причину роста цен на бензин - разговоры про рост цен

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Теги: наркотики, суд, закладки, уголовное дело



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