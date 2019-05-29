В Чебоксарах школьница умерла во время сдачи ЕГЭ по математике

Сегодня в Чебоксарах во время сдачи Единого государственного экзамена по математике скончалась школьница, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашской республики.

Трагедия произошла в средней общеобразовательной школе №38, где проходил экзамен. Погибшая училась в школе №27. По предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца. Ей была оказана экстренная медицинская помощь врачами, которые дежурили на ЕГЭ, а также двумя бригадами "скорой". Однако спасти школьницу не удалось. В 13.01 врачи констатировали смерть.

Проводится внутреннее служебное расследование.