25 Сентября 2020
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

В Чебоксарах школьница умерла во время сдачи ЕГЭ по математике

Сегодня в Чебоксарах во время сдачи Единого государственного экзамена по математике скончалась школьница, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашской республики.

Трагедия произошла в средней общеобразовательной школе №38, где проходил экзамен. Погибшая училась в школе №27. По предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца. Ей была оказана экстренная медицинская помощь врачами, которые дежурили на ЕГЭ, а также двумя бригадами "скорой". Однако спасти школьницу не удалось. В 13.01 врачи констатировали смерть.

Проводится внутреннее служебное расследование.

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В Чебоксарах школьница умерла во время сдачи ЕГЭ по математике

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Теги: школьница, егэ, смерть, чебоксары, экзамен, математика



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Развитие сюжета:

Ранее 30.05.2019 13:55 Мск Рособрнадзор советует не пускать детей на экзамены после смерти на ЕГЭ в Чебоксарах

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