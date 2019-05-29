25 Сентября 2020
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Лучший по профессии, МВД, конкурс (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Гроза преступности должен знать законы и метко стрелять: в свердловском МВД определили "лучших по профессии"

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных ОВД. 15 полицейских соревновались в пяти дисциплинах: специальной, физической, огневой, медицинской и технико-криминалистической. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, строгое жюри оценивало не только качество, но и скорость выполнения заданий. Сначала участникам предстояло показать себя в огневой подготовке. Сыщики демонстрировали мастерство в стрельбе из пистолета Макарова, разбирали, а затем собирали на время табельное оружие. Равных здесь не было Максиму Божко, оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области.

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Одно из важных качеств любого полицейского – хорошая физическая форма, поэтому спортивной части конкурса было уделено также большое внимание. Она состояла из подтягивания на перекладине, демонстрации боевых приемов борьбы и рукопашного боя. Вы удивитесь, но в данной дисциплине лучший результат продемонстрировала единственная девушка-участница старший лейтенант Марина Голубкова из Нижнего Тагила.

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

После принятия нормативов по физической подготовке конкурсантам дали возможность показать свои интеллектуальные способности.

Оперативники показали не только приличные теоретические знания, но и с легкостью решали практические задачи. Первое место по медицинской подготовке занял старший лейтенант Дмитрий Сажаев из Асбеста. Лучшие знания по технико-криминалистической подготовке продемонстрировал капитан полиции Артем Маслаков из Заречного. Майор Дмитрий Стегний стал лучшим по специальной подготовке.

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства стал лейтенант Виталий Лохов из Каменска-Уральского. Серебро завоевал капитан Максим Божко, третье место завоевала Марина Голубкова.

Победители и призеры получили кубки, дипломы и грамоты.

Начальник отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Вадим Елизаров отметил, подводя итоги мероприятия, конкурс имеет большое значение, он помогает укрепить чувства товарищества и профессиональные навыки.

Лучший по профессии, МВД, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Победитель регионального этапа конкурса представит Свердловскую область на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Нижегородской академии МВД России в сентябре текущего года.

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Гроза преступности должен знать законы и метко стрелять: в свердловском МВД определили "лучших по профессии"

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Теги: МВД, лучший по профессии, конкурс



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