Гроза преступности должен знать законы и метко стрелять: в свердловском МВД определили "лучших по профессии"

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных ОВД. 15 полицейских соревновались в пяти дисциплинах: специальной, физической, огневой, медицинской и технико-криминалистической. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, строгое жюри оценивало не только качество, но и скорость выполнения заданий. Сначала участникам предстояло показать себя в огневой подготовке. Сыщики демонстрировали мастерство в стрельбе из пистолета Макарова, разбирали, а затем собирали на время табельное оружие. Равных здесь не было Максиму Божко, оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области.

Одно из важных качеств любого полицейского – хорошая физическая форма, поэтому спортивной части конкурса было уделено также большое внимание. Она состояла из подтягивания на перекладине, демонстрации боевых приемов борьбы и рукопашного боя. Вы удивитесь, но в данной дисциплине лучший результат продемонстрировала единственная девушка-участница старший лейтенант Марина Голубкова из Нижнего Тагила.

После принятия нормативов по физической подготовке конкурсантам дали возможность показать свои интеллектуальные способности.

Оперативники показали не только приличные теоретические знания, но и с легкостью решали практические задачи. Первое место по медицинской подготовке занял старший лейтенант Дмитрий Сажаев из Асбеста. Лучшие знания по технико-криминалистической подготовке продемонстрировал капитан полиции Артем Маслаков из Заречного. Майор Дмитрий Стегний стал лучшим по специальной подготовке.

Абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства стал лейтенант Виталий Лохов из Каменска-Уральского. Серебро завоевал капитан Максим Божко, третье место завоевала Марина Голубкова.

Победители и призеры получили кубки, дипломы и грамоты.

Начальник отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Вадим Елизаров отметил, подводя итоги мероприятия, конкурс имеет большое значение, он помогает укрепить чувства товарищества и профессиональные навыки.

Победитель регионального этапа конкурса представит Свердловскую область на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Нижегородской академии МВД России в сентябре текущего года.