Подросток, напавший с топором на одноклассницу, заключен под стражу

По решению вольского районного суда Саратовской области подросток 2004 года рождения, напавший с топором на школьницу, арестован на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области.

На основе собранных по делу доказательств юноше предъявлено обвинение в покушении двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом.

Напомним, ЧП произошло 28 мая, в средней школе №4 в городе Вольске. Юноша, который являлся учеником этой школы, поднялся на второй этаж и бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Аналогичную бутылку парень бросил в коридоре. Но по счастливой случайности - возгорания не произошло. После этого подросток встретил девочку 2007 года рождения, которая шла в свой класс. Школьник напал на нее и ударил по голове топором, после чего попытался сбежать.

Очевидцы вызвали "скорую". Пострадавшей была оказана неотложная помощь, затем ее госпитализировали. По последним данным, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Нападавшего задержали. Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности. Выяснилось, что в школе №4 не было профессиональной охраны и рамок металлоискателя.

Подросток перед атакой выложил видеообращение в соцсетях. По данным СМИ, в своих постах семиклассник упоминал керченского стрелка Владислава Рослякова.