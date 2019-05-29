25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Михаил Саакашвили (2019) | Фото: strana.ua

Саакашвили вернулся на Украину

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во второй раз вернулся на Украину. Он прилетел вечером рейсом из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его встречала толпа сторонников, и даже запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили в гражданстве. Новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк призвал не искать тайных интересов Зеленского в этом решении. Он отметил, что в отношении Саакашвили был нарушен закон и Украина не должна так поступать со своими гражданами, так что Зеленский "просто восстановил справедливость".

Днем Саакашвили написал в Facebook, что получил удостоверение на возвращение на Украину, которое ему вручила "прекрасный консул Украины в посольстве в Варшаве".

Сам он заявил, что у него нет "никаких политических амбиций" на Украине, так как он "был уже на всех должностях, все видел". А вот основанная им партия "Движение новых сил" планирует участвовать на выборах в Раду. Об этом сказал один из ее лидеров и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе. Он также поддержал решение Зеленского распустить Раду.

Что касается прибытия Саакашвили, то ему пришлось буквально пробираться сквозь толпу сторонников, журналистов и работников аэропорта, из-за чего образовалось столпотворение. Другие пассажиры, прилетевшие этим же рейсом, вынуждены были перепрыгивать через ограждение, чтобы обойти толпу встречавших Саакашвили. Женщины в вышиванках встречали его большим караваем, а кто-то даже вручил ему икону. Также ему подарили цветы и посадили на руки ребенка.

Политик заявил, что он очень рад вернуться и приехал не мстить, а делать то, что ему не дали сделать в Одессе.

"Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину", - сказал Саакашвили.

Это не очень-то вяжется с тем, что у него будто бы нет политических амбиций.

В ближайшие Саакашвили планирует получить паспорт гражданина Украины, причем не новый, а тот, который у него отобрали, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Эксперты считают, что Зеленский приобретет союзника в борьбе против Порошенко.

Украина, Михаил Саакашвили(2019)|Фото: strana.ua

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Саакашвили вернулся на Украину

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Теги: Украина, Михаил Саакашвили



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Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2019 14:22 Мск Саакашвили со своей партией будет участвовать в парламентских выборах на Украине

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