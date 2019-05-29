От соглашения – к воплощению. НОЦ на Ямале поможет развитию оленеводства и аквакультуры

Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в создании межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), который займется развитием оленеводства и аквакультуры в регионе. К восстановлению запасов ценной промысловой ихтиофауны планируется привлечь Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Соответствующее соглашение с директором института Кириллом Колончиным глава региона Дмитрий Артюхов подписал на международном арктическом форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Проектирование Западно-Сибирского НОЦ, в создании которого участвуют Тюменская область, Югра и Ямал, началось в прошлом году.

Межрегиональный центр объединит университеты, научные организации и предприятия для созданиях новых конкурентоспособных технологий и продуктов.

"На Ямале начато несколько крупных научных проектов: по сохранению ценных видов рыб, развитию оленеводства, мониторингу состояния грунта в условиях изменения климата. Создание межрегионального научного образовательного центра будет способствовать их реализации", - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Губернатор рассчитывает, что тесное сотрудничество вузов бизнеса в рамках научного центра позволит эффективнее готовить специалистов для различных отраслей экономики округа.

Проект по развитию оленеводства на Ямале предусматривает создание в округе образцового хозяйства с изгородным способом содержания оленей. Для обучения оленеводов новым технологиям планируется создать под Салехардом и в тундре Приуральского района центры подготовки.

На базе Ямальской опытной станции планируется создать племенное хозяйство домашнего северного оленя ненецкой породы и криобанк семенного материала.

Ученые поработают над созданием пищевых добавок для корма оленей и технологиями рекультивации нарушенных земель и выведения морозоустойчивых сортов растений.

Для восстановления численности осетра, муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне планируется разработать и запатентовать технологии развития аквакультуры, внедрить системы учета и контроля за состоянием запасов ценных видов рыб и продукции их переработки.

Третий проект касается мониторинга изменения грунта в условиях изменения климата. Мониторинг температуры криолитозоны позволит заранее предсказывать проблемы, связанные с деградацией пород, и своевременно разрабатывать меры для их предотвращения.

Отметим, что к деятельности НОЦ планируется привлечь специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Это необходимо для развития аквакультуры и восстановления запасов ценной промысловой ихтиофауны. В апреле на международном форуме "Арктика -территория диалога" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и директор института Кирилл Колончин подписали соглашение о реализации совместных проектов.