25 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Территория бизнеса, (2019) | Фото: Накануне.RU

"Я здесь не почувствовал никакой бюрократии". Алексей Текслер оценил работу МФЦ для бизнеса

Основой диверсификации экономики в Челябинской области должен стать средний и малый бизнес. Об этом на встрече с предпринимателями заявил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие прошло на площадке "Территория бизнеса", которой сегодня исполнилось два года. Перед началом встречи руководителю региона провели экскурсию по МФЦ для бизнеса.

Руководитель "Территории бизнеса" Артур Юсупов рассказал, что за два года в МФЦ было оказано более 61 тыс. услуг.

"Все услуги наши структурированы по шести направлениям: открыть бизнес, развивать бизнес, сопровождать бизнес, заниматься производством, инвестировать в Челябинскую область, выходить на экспорт. Всего эти направления агрегируют в себе порядка 300 услуг. Мы позиционируемся очень просто – мы "Яндекс" в сфере бизнеса для предпринимателей", - подчеркнул он.

За два года "Территория бизнеса" обеспечила сопровождение 12 инвестиционных проектов.

"Работа с инвесторами очень особенная для нас. В первую очередь она требует индивидуального подхода и решения нестандартных ситуаций. На сегодняшний день у нас реализовано 12 инвестиционных проектов на сумму более 13,5 млрд руб. Это позволило нам создать более одной тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний момент у инвестиционного блока находится 33 инвестиционных проекта на сопровождении. Это позволит привлечь более 33 млрд руб. инвестиций и создать более 4,5 тыс. новых рабочих мест", - рассказала начальник управления инвестиционного развития регионального минэкономразвития Анна Комарова.

"Территория бизнеса" - это отличный пример того, как должна быть организована такая инфраструктура. Я здесь не почувствовал никакой бюрократии, никакой казенщины. Здесь очевидна клиентоориентированность", - отметил Алексей Текслер, добавив, что в регионе есть необходимость создания таких площадок в других муниципалитетах.

Алексей Текслер, Территория бизнеса,(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава региона подчеркнул, что власть обязана и должна помогать среднему и малому бизнесу.

"Если мы хотим, чтобы наша область развивалась, нужно заниматься диверсификацией. И основа этой диверсификации - это средний и малый бизнес", - заявил он.

При этом глава области отметил, что количество субъектов малого бизнеса с 2017 года сократилось на 0,5% - с 146,5 тыс. субъектов в 2017 году до 145, 8 тыс. в 2018. Количество занятых людей в среднем и малом бизнесе в 2017 году было 449 тыс. человек, в 2018 - 442 тыс. человек.

Алексей Текслер, Территория бизнеса,(2019)|Фото: Накануне.RU

В связи с этим глава области считает, что необходимо улучшать условия ведения предпринимательской деятельности в регионе. Для этого нужно провести анализ причин и обстоятельств, которые препятствуют развитию малому и среднему бизнесу. Также потенциалом для развития малого и среднего бизнеса являются самозанятые граждане. "Надо с этой категорией отдельно поработать", - добавил он.

Встреча с предпринимателями неслучайно прошла на площадке многофункционального центра "Территория бизнеса". Она признана на федеральном уровне как пример успешной сервисной модели поддержки предпринимательства. Глава региона также сообщил, что господдержка МСП будет усиливаться: область активно подключается к реализации федерального национального проекта, который также ориентирован на малый бизнес. При этом, как считает руководитель области, важно не только количество, но и качество государственных и муниципальных услуг, которые предприниматели получают в таких центрах.

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"Я здесь не почувствовал никакой бюрократии". Алексей Текслер оценил работу МФЦ для бизнеса

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Теги: Алексей Текслер, Территория бизнеса, бизнес, предприниматели,



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