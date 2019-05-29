Памятники архитектуры в Кургане будут отдавать в аренду частникам за 1 рубль в год

Бизнесменов Кургана и области приглашают к взаимовыгодному сотрудничеству.

Власти региона готовы отдавать в аренду исторические здания за 1 рубль в год, взамен чиновники обяжут инвесторов провести полный комплекс работ по сохранению культурного объекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Требующие ремонтных и реставрационных работ исторические здания предполагается предоставлять арендаторам на срок до 49 лет по результатам торгов в форме открытого аукциона.

Уже сейчас своих арендаторов ждет историческое здание в центре Кургана. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте правительства Курганской области.