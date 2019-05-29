Пермский край исчез из рейтинга регионов с большим административным давлением на бизнес

Пермский край исчез из числа регионов с сильным давлением властей на бизнес, передает корреспондент Накануне.RU.

В официальную информацию, опубликованную на сайте бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, внесли изменения. Ранее сообщалось, что Прикамье, а также Тульская, Белгородская, Курская и Саратовская области относятся к регионам с высоким административным давлением.

Сейчас рейтинг выглядит иначе. Пермский край сменила Карачаево-Черкесская Республика, Тульскую область - Республика Ингушетия. Курская область поднялась на одну позицию вверх. Также исчезла Белгородская область, зато появилась Ростовская.

Итоговая пятерка, замыкающая рейтинг, выглядит следующим образом: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Курская область, Ростовская область, Саратовская область.

Регионы с наиболее щадящим режимом остались неизменны: это Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область.