Пермский край исчез из рейтинга регионов с большим административным давлением на бизнес

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Пермский край исчез из рейтинга регионов с большим административным давлением на бизнес

Пермский край исчез из числа регионов с сильным давлением властей на бизнес, передает корреспондент Накануне.RU.

В официальную информацию, опубликованную на сайте бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, внесли изменения. Ранее сообщалось, что Прикамье, а также Тульская, Белгородская, Курская и Саратовская области относятся к регионам с высоким административным давлением.

Сейчас рейтинг выглядит иначе. Пермский край сменила Карачаево-Черкесская Республика, Тульскую область - Республика Ингушетия. Курская область поднялась на одну позицию вверх. Также исчезла Белгородская область, зато появилась Ростовская.

Итоговая пятерка, замыкающая рейтинг, выглядит следующим образом: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Курская область, Ростовская область, Саратовская область.

Регионы с наиболее щадящим режимом остались неизменны: это Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край исчез из рейтинга регионов с большим административным давлением на бизнес

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнес, административное давление, бизнес-омбудсмен, Борис Титов, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.11.2019 11:32 Мск В Прикамье обсудят меры по снижению административного давления на бизнес
Ранее 11.06.2019 13:25 Мск Высокое давление на бизнес в Прикамье объяснили работой федеральных ведомств
Ранее 30.05.2019 15:34 Мск В список регионов с самым большим давлением на бизнес Пермский край попал по ошибке

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 10:59 Мск Прикамский министр поделился планами по снижению административного давления на бизнес
Ранее 28.05.2019 13:35 Мск Пермский край попал в пятерку регионов с большим административным давлением на бизнес

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети