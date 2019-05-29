Владимир Зеленский сделал селфи с шаурмой

Новый президент Украины Владимир Зеленский (41) намекает, что у него высокая занятость и непритязательный вкус. В Instagram он опубликовал селфи со своими соратниками, кофе и… шаурмой.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" – написал под фото Зеленский.

Между тем, сегодня стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон выразил готовность организовать встречу с участием Путина и Зеленского – в нормандском формате.

Это может произойти, как только для этого сложатся политические условия. "Я ее (встречу) организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность", – заявил Макрон, отметив, что в ближайшее время планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров с участием лидеров четырех стран, в том числе и его встречу с Владимиром Путиным.