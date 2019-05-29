Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Петербург и Москву

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург.

Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. По его словам, это произойдет в декабре этого года.

К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

Ранее стало известно, что железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр при этом напомнил о соответствующем пожелании Владимира Путина.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года. Как сообщалось ранее, КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.