25 Сентября 2020
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На Крымском мосту уложили первые рельсы&#8205; (2018) | Фото: most.life

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Петербург и Москву

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург.

Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. По его словам, это произойдет в декабре этого года.

К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

Ранее стало известно, что железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр при этом напомнил о соответствующем пожелании Владимира Путина.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года. Как сообщалось ранее, КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Петербург и Москву

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Теги: крымский мост, поезда, петербург, москва



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Ранее 08.10.2019 00:12 Мск Перенесен запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Ранее 11.09.2019 21:49 Мск На Крымском мосту устанавливают автоматику для движения поездов
Ранее 14.06.2019 09:22 Мск Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

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