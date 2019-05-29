В Нижневартовске вслед за кровлей отремонтируют подъезды пострадавшего от пожара дома № 49 по Чапаева

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобинцев во время визита в Нижневартовск встретился с жителями дома №49 по Чапаева. В ходе разговора стало известно, что вскоре отремонтируют подъезды пострадавшего дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Директор департамента ЖКХ мэрии Максим Коротаев рассказал окружному чиновнику, что 22 февраля с "ПромСпецСтрой" был заключен контракт на проведение инженерного обследования строительных конструкций после пожара. Итог – чердачные плиты перекрытия над пятым этажом находятся в нормативном техническом состоянии.

"Результаты тепловизионной диагностики фасада также дали положительный результат", - заявил Коротаев.

Для ее восстановления администрация заключила контракт с компанией "Прогресс". Ремонт прошёл за два месяца. По словам руководителя организации Андрея Боярских, выполнена огнезащитная обработка всех конструкций новой крыши.

"Очень быстро возвели крышу. Ребята-строители – молодцы. Отдельно хочу выразить благодарность главе города. Человек слова. Много не обещал, но выполнил то, о чем говорил во время наших встреч", - сказала жительница пятого подъезда дома по улице Чапаева Людмила Иванова.

Встреча с жителями продолжилась в ЖЭУ №27. На ней также присутствовал председатель думы города Максим Клец. Как отметил директор управляющей компании №2 Дмитрий Дадеркин, сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая проведет ремонт подъездов, его сделают за счёт обслуживающей организации. Решается вопрос восстановления телекоммуникаций. Кабельное телевидение подключат в начале июня.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.