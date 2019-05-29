25 Сентября 2020
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Башкирии кассиршу банка заподозрили в хищении более 20 млн рублей

В Башкирии разыскивают женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денег из кассы банка. В полиции обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском МВД, разыскивается Луиза Хайруллина 1983 года рождения: ее подозревают в хищении более 20 млн руб. из банковской кассы в Салавате. Как отметили в полиции, сейчас по заявлению представителей банка идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приметы Хайруллиной: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения. Лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Была одета: куртка темно-зеленого цвета, темно-серые брюки, черные туфли, солнцезащитные черные очки.

кассир, розыск, Башкирия(2019)|Фото: Министерство внутренних дел Республики Башкортастан

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефону дежурной части МВД Башкортостана: 8 (347) 279-39-02, в управление экономической безопасности и противодействии коррупции МВД по телефону 8-917-38-68-584 или в управление уголовного розыска - 279-33-84.

Местные СМИ также сообщают, что полиция объявила в розыск дочерей подозреваемой.

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В Башкирии кассиршу банка заподозрили в хищении более 20 млн рублей

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Теги: Башкирия, розыск, кассир, МВД



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Ранее 05.07.2019 09:07 Мск Сбежавшую с 20 миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

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