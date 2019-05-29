Верховный Суд направил материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска в Екатеринбург

29 мая решением Верховного суда РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова направлены на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Челябинский областной суд обратился в ВС РФ для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом.

Сейчас Давыдов находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в марте 2019 года суд прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновника, Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб., прокуратура обжаловала это решение суда.