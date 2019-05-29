25 Сентября 2020
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Общество В России
олег меньшиков, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Москвичка пыталась отсудить у Олега Меньшикова половину квартиры в центре Москвы

Российские СМИ сообщили о судебном иске, который к худруку столичного Театра им. Ермоловой Олегу Меньшикову подала некая Светлана С.

Тяжба касается квартиры Меньшикова в центре Москвы площадью 171 кв. м. Дама, подавшая иск к известному актеру, являлась женой прежнего владельца недвижимости и посчитала, что имеет право на часть имущества.

Странно, что историю эту журналисты откопали и начали тиражировать только сейчас, хотя, согласно картотеке дел судов общей юрисдикции Москвы, основной иск рассматривался в 2018 году, в середине февраля этого года суд решил оставить жалобу Светланы без удовлетворения. Так, "СтарХит" пишет, что женщина "намерена отстаивать позицию и идти до конца". Вероятно, изданию известно о намерении женщины идти в суд высшей инстанции.

Что же касается иска, то вот его детали: "С.Е. обратилась в суд с иском к В.Н.(бывший муж Светланы, скончался в 1999 году – прим. ред.), Меньшикову О.Е. и просит признать за ней право собственности на 1\2 доли квартиры по адресу ***,  ссылаясь на то, что  между ней и В.Н. в 1992 году был заключен брак, который расторгнут в 1997 году. В период брака с ответчиком в 1996 году они приобрели квартиру площадью 171, 4 кв.м. по  вышеуказанному адресу, оформленную на имя В.Н. После получения в феврале 2018 года выписки на квартиру истец узнала, что собственником квартиры с 06.10.2005 года по настоящее время является Меньшиков О.Е. Таким образом, истец полагает, что согласно норм Семейного кодекса РФ она имеет право на половину жилого помещения".

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Суд же постановил, что Меньшиков к семейным перипетиям пары отношения не имеет, и максимум, к кому дама может подать иск – это к родственникам своего покойного бывшего мужа: "Суд учел, что раздел имущества между супругами произведен не был, с таким иском в суд истец до настоящего времени не обращалась, доказательств обратного суду не представлено. Ссылка истца на нормы семейного законодательства является необоснованной, поскольку Меньшиков О.Е. в браке с истцом не состоял, производить раздел имущества с Меньшиковым О.Е. и признавать права собственности на половину квартиры за истцом суд возможности лишен".

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Москвичка пыталась отсудить у Олега Меньшикова половину квартиры в центре Москвы

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Теги: олег меньшиков, квартира, недвижимость, суд



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