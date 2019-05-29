АПЭК считает, что у "ЕР" хорошие шансы сохранить доминирование в Мосгордуме

"Единая Россия" и ее сторонники на старте выборов в Мосгордуму имеют шанс добиться доминирования в городском парламенте. Такой прогноз делают эксперты АПЭК, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предварительный анализ ситуации в округах показывает, что правящая партия имеет благоприятные стартовые позиции для того, чтобы добиться сохранения доминирования в Мосгордуме", - отмечают политологи.

При этом предстоящие выборы в МГД будут интересными и сложными по конфигурации, считают в АПЭК.

В Москве создается так называемый "лояльный пул" - группа кандидатов, которые поддерживают в столичной повестке горадминистрацию и мэра Сергея Собянина. По мнению АПЭК, в будущем составе Мосгордумы можно ожидать доминирующего положения таких политиков.

"Лояльный пул кандидатов займет при поддержке "Единой России" не менее 37 из 45 мест в городском парламенте", - прогнозируют в АПЭК.

Эксперты также сходятся во мнении, что оппозиционные кандидаты имеют слабовыраженный шанс на успех в ходе этой избирательной кампании, поскольку "оппонент находится в разобранном состоянии, и ни один из политических акторов не способен серьезным образом навязать свою повестку и ее реализовать".