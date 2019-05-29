Власти Ямала усомнились в данных Росстата о бедности населения

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа обратились в Росстат с просьбой проверить данные об оценке благосостояния местных жителей, которым, по мнению ведомства, хватает деньги только на покупку продуктов, сообщает Interfax.ru со ссылкой на свои источники в правительстве региона.

В регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей и данные этих исследований не совпадают с данными Росстата. Власти автономного округа подозревают ошибку в данных статистики.

Как сообщало Накануне.RU, согласно данным Росстата, 100% жителей ЯНАО сообщили, что денег им хватает только на еду. Ранее, напомним из-за статистики с Ямала был пересчет годовых данных о темпах строительства в России. На прошлой неделе Росстат объяснил ошибочные цифры о росте промпроизводства неверной статистикой о добыче газа в ЯНАО.