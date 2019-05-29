На Чусовском металлургическом заводе загорелось масло, на место прибыли сотрудники трёх пожарных частей

В Чусовом на металлургическом заводе (входит в ОМК) произошёл пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления МЧС.

Спасателям поступило сообщение о возгорании масла в одном из цехов завода.

"На место прибыли сотрудники 46, 67, и 107-й пожарных частей.Рабочие были эвакуированы. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Напомним, за последнюю неделю в Пермском крае произошла вспышка на другом заводе, Соликамском магниевом, и рванул газопровод, принадлежащий "Газпром трансгаз Чайковский".