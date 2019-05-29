В Екатеринбурге суд отправил в колонию банду, разгромившую торговый центр "Кит"

Суд вынес приговор по уголовному делу о налете на торговый центр "Кит" в Екатеринбурге. Фигуранты получили реальные тюремные сроки.

Напомним, инцидент произошел 7 сентября 2017 года. 12 молодых людей - граждане России и среднеазиатских республик, среди которых были несовершеннолетние - ворвались в ТЦ, разбили витрины в бутиках "Связной" и "Билайн", избили охрану и похитили сотовые телефоны.

Семерых их них удалось задержать практически сразу по "горячим следам". Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Денис Балакин, Сергей Стаценко, Рамзиддин Ниязов, Мурза уулу Миразим, Автандил Сакенов, Александр Логинов и Александр Коковин. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: Балакину дали 6 лет 4 месяца лишения свободы, Стаценко, Ниязову и Сакенову - по 6 лет, Логинову - 5 лет и 13 дней, Коковину и Миразиму - 5 лет 9 месяцев лишения свободы. Отбывать срок все будут в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в надзорном ведомстве, Мурза уулу Миразим, Автандил Сакенов и еще один фигурант дела Азамат Елдашов скрылись и объявлены в розыск.

В феврале 2019 года приговором все того же Ленинского райсуда трое несовершеннолетних, участвовавших в нападении на "Кит", получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.