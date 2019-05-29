Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве в Екатеринбурге, из-за которого обращались к Кадырову

Присяжные оправдали Мовсура Хасаева по обвинению в убийстве в мае 2011 года в Екатеринбурге 22-летнего авторитетного бизнесмена Ашота Арутюняна. Он был застрелен во дворе своего дома из огнестрельного оружия. Долгое время дело было бесфигурантным.

В январе 2018 года по подозрению в этом заказном убийстве был задержан Мовсур Хасаев. Свою вину он не признал.

Суд по аресту Хасаева проходил во Владикавказе, в настоящее время он находится в СИЗО Екатеринбурга. После того как Хасаева увезли в Екатеринбург, его родственники обратились с жалобой к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову: их сын не виноват, он по факту инвалид и никогда в жизни не был в Свердловской области. Кадыров тогда дал поручение республиканскому отделению МВД разобраться в этой истории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского облсуда, сегодня коллегия присяжных единогласно оправдала Мовсура Хасаева в убийстве предпринимателя ввиду недоказанности его вины.