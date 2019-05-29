Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве в Екатеринбурге, из-за которого обращались к Кадырову

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО Северо-Кавказский ФО
(2016) | Фото: ТАСС

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве в Екатеринбурге, из-за которого обращались к Кадырову

Присяжные оправдали Мовсура Хасаева по обвинению в убийстве в мае 2011 года в Екатеринбурге 22-летнего авторитетного бизнесмена Ашота Арутюняна. Он был застрелен во дворе своего дома из огнестрельного оружия. Долгое время дело было бесфигурантным.

В январе 2018 года по подозрению в этом заказном убийстве был задержан Мовсур Хасаев. Свою вину он не признал.

Суд по аресту Хасаева проходил во Владикавказе, в настоящее время он находится в СИЗО Екатеринбурга. После того как Хасаева увезли в Екатеринбург, его родственники обратились с жалобой к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову: их сын не виноват, он по факту инвалид и никогда в жизни не был в Свердловской области. Кадыров тогда дал поручение республиканскому отделению МВД разобраться в этой истории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского облсуда, сегодня коллегия присяжных единогласно оправдала Мовсура Хасаева в убийстве предпринимателя ввиду недоказанности его вины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве в Екатеринбурге, из-за которого обращались к Кадырову

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рамзан Кадыров, Ашот Арутюнян, Мовсур Хасаев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети