25 Сентября 2020
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Курт Волкер (2018) | Фото: Reuters

Волкер призвал Украину не выполнять Минские соглашения

Украина якобы уже выполнила свою часть Минских соглашений, а Россия – нет. Поэтому Украина "не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала". Об этом заявил в Брюсселе спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает "Радио свобода".
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По его словам, именно от России зависит "прекращение огня, вывод войск, роспуск народных республик, которые не являются частью Минских соглашений".

Волкер, однако, упустил самое главное: Россия не является фигурантом Минских соглашений, поэтому выполнить их не может. Они заключены между Киевом и "отдельными районами" Донбасса. Поэтому призыв Волкера к Киеву является призывом к саботажу одной стороной конфликта.

Как сообщало Накануне.RU, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Минские соглашения уже невыполнимы из-за решения о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР.

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Волкер призвал Украину не выполнять Минские соглашения

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения, Курт Волкер



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