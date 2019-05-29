Волкер призвал Украину не выполнять Минские соглашения

Украина якобы уже выполнила свою часть Минских соглашений, а Россия – нет. Поэтому Украина "не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала". Об этом заявил в Брюсселе спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает "Радио свобода".

По его словам, именно от России зависит "прекращение огня, вывод войск, роспуск народных республик, которые не являются частью Минских соглашений".

Волкер, однако, упустил самое главное: Россия не является фигурантом Минских соглашений, поэтому выполнить их не может. Они заключены между Киевом и "отдельными районами" Донбасса. Поэтому призыв Волкера к Киеву является призывом к саботажу одной стороной конфликта.

Как сообщало Накануне.RU, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Минские соглашения уже невыполнимы из-за решения о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР.