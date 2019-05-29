Генпрокуратура не стала заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Генпрокуратура РФ не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности писателя Дмитрия Быкова из-за его творчества.

Об этом заявил глава ведомства Юрий Чайка, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме на "правительственном часе".

Генеральному прокурору, в частности, задали вопрос, "для чего писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает [запрещено Роскомнадзором]", а историк Пивоваров заявляет: "нужно, чтобы Россия [запрещено Роскомнадзором] Сибирь".

Вспомнили депутаты также писательницу Елену Чижову, "которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин".

У Чайки поинтересовались, почему прокуратура не реагирует на такие заявления и "откуда избирательность в статье по экстремизму".

В ответ он пояснил, что по этим фактам прошли проверки, но они не выявили каких-либо признаков состава преступления.

Ранее Быков пообещал сделать все возможное, чтобы написать биографию генерала Власова, которая должна стать первой книгой в серии ЖЗЛ после новой перестройки.

Этим дело не ограничилось, и писатель назвал Великую Отечественную войну "российской гражданской войной сороковых годов", которая "включала в себя практически полное уничтожение евреев", а также поведал об "освобожденной Гитлером свободной России".