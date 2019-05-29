Boeing 737 MAX вернутся в небо не раньше августа - IATA

Самолеты Boeing 737 MAX не смогут вернуться в небо раньше, чем через два месяца. Об этом в среду заявил Александр де Жуниак, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Мы не ожидаем, что это (возвращение самолетов на рейсы – прим. ред.) произойдет раньше, чем через 10-12 недель. Но это не в нашей компетенции, все зависит от регуляторов", - отметил де Жуниак.

До августа IATA планирует провести саммит с участием Boeing, национальных регуляторов и авиакомпаний, чтобы обсудить варианты возвращения этого типа самолета в эксплуатацию.

16 мая американская авиастроительная корпорация Boeing сообщила, что завершила доработку программного обеспечения для 737 MAX и работает с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) над допуском бортов к полетам. Тем не менее, FAA до сих пор отказывается называть какие-то сроки возвращения самолетов в небо.

Между тем, стало известно, что американские перевозчики Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines удалили рейсы на 737 MAX из летнего расписания.

Напомним, после двух катастроф с участием Boeing 737 MAX, случившихся менее, чем за полгода, авиарегуляторы по всему миру "приземлили" этот тип самолета до тех пор, пока Boeing не обновит ПО – есть основания полагать, что именно из-за него произошли катастрофы. Они унесли жизни более чем 300 человек.