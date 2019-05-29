Зеленский совершит первый иностранный визит в Брюссель

Новый президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в Брюссель 4-5 июня, сообщается на сайте украинского президента.

Отмечается, что Зеленский проинформирует ЕС и НАТО о ситуации в Донбассе, обсудит "пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе", поговорит о дальнейших реформах в стране. Запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими лидерами европейских и евроатлантических структур.

Приглашение Зеленскому передали гендиректор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

Как сообщало Накануне.RU, ЕС заверил Зеленского в дальнейшей поддержке всех тех реформ, которые проводил Петр Порошенко.