В Косово потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", - приводит его слова портал Insajderi.

Напомним, обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Позже стало известно, что два сотрудника ООН были задержаны на севере Косово и госпитализированы в связи с травмами. Как говорится в заявлении Миссии ООН в Косово (МООНК), сотрудники - гражданин РФ и гражданин Сербии - были задержаны при исполнении служебных обязанностей.

Краснощеков был освобожден после требования МИД РФ.