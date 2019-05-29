Депутаты гордумы Кургана утвердили отчет об исполнении бюджета города за прошлый год

Депутаты Курганской гордумы утвердили отчет об исполнении бюджета города за прошлый год.

Доходы казны исполнены в сумме 5 млрд 964 млн 900 тыс. руб., расходы - 6 млрд 369 млн 500 тыс. руб.

Как отметил директор департамента финансов и имущества мэрии Игорь Зворыгин, более 4 млрд 849 млн руб. ушли на финансирование социальной сферы.

Народные избранники порекомендовали администрации города вести постоянную работу по обеспечению сбалансированности казны и увеличению доходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.