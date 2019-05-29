25 Сентября 2020
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Экономика В России
телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

В крупных городах России суточная аудитория интернета превзошла телеаудиторию

Россияне медленно, но верно уходят от телеэкранов в интернет, а за ними потянулись и рекламодатели, что стало большой проблемой для продавцов телевизионной рекламы. И новые цифры измерения аудитории это подтверждают.

Как пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Mediascope за I квартал этого года (по россиянам старше 12 лет в городах с населением более 100 тыс. человек), ежедневно в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов страны, а телевизор смотрят ежедневно в среднем 70,4% горожан

"Получается, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел ТВ. Телеканалы продолжают собирать большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается. Молодые люди уже чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, и только зрители старше 45 лет остаются верны телеэфиру", - пишет издание.  

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В крупных городах России суточная аудитория интернета превзошла телеаудиторию

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Теги: аудитория, рекламодатели, интернет-аудитория, охват, телевидение



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