25 Сентября 2020
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

"Благодаря Роскосмосу": Счетная палата выявила на 1 триллион нарушений меньше

По итогам прошлого года Счетная палата выявила на 1 трлн руб. нарушений меньше, чем годом ранее: ведомства своевременно проводили работу над ошибками, а Роскосмос не отличился нецелевыми тратами. Сегодня глава СП РФ Алексей Кудрин отчитался о проделанной работе перед членами Совета Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Переход на "программный бюджет" предполагал четкую увязку целей и направляемых на их реализацию денег, которой сегодня не происходит, констатировал Алексей Кудрин.

В прошлом году Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд руб. – это на 1 трлн руб. меньше, чем годом ранее.

Такая разница стала возможна благодаря приказу Минфина, который позволяет ведомствам исправлять свои ошибки в ходе проверки аудиторов и предоставлять им отчеты в уже исправленном виде. Исправленные нарушения Счетная палата не учитывает и не выносит в итоге протоколов, пояснил Кудрин.

Кроме того, в прошлом году Роскосмос не отличился миллиардными нарушениями, как это было в 2017 г.

"Год назад в нашем отчете были нарушения Роскосмоса на 800 млрд руб. Слава богу, что в этом году такого рода объектов не было выявлено", - отметил глава СП.

Алексей Кудрин(2018)|Фото: duma.gov.ru

Напомним, в прошлом году Алексей Кудрин называл "Роскосмос" рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 г., относились к деятельности "Роскосмоса".

Между тем, подвели госзакупки: в позапрошлом году ущерб бюджету в результате нарушений закона 44-ФЗ насчитывал 118 млрд руб., в 2018 г. – уже 300 млрд руб.

"Настораживающая тенденция. Надо будет уделить этому особое внимание", - прокомментировал Кудрин.

По итогам проверок СП 7,3 млрд руб. возвращено в бюджет.

Счетная палата стала осторожнее взыскивать средства с регионов из дотаций и субсидий, чтобы не наказывать жителей субъектов.

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"Благодаря Роскосмосу": Счетная палата выявила на 1 триллион нарушений меньше

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Теги: счетная палата, роскосмос, нарушения



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