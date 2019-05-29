Силуанов отказался платить за "косяки" "Транснефти". В компании напомнили о подрыве машины замминистра финансов

Компания "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за последствия загрязнения нефти в "Дружбе", считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Сообщалось, что "Транснефть" готова возместить ущерб, причиненный нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

Сегодня Силуанову задали вопрос о возможном снижении порога дивидендов компании из-за проблем с "грязной" нефтью. В ответ министр уточнил, что государству предложили заплатить "за косяки" "Транснефти". "Это неправильно", - приводит его слова "Интерфакс". По мнению Антона Силуанова, выдавать "Транснефти" компенсацию из бюджета за невыполнение контрактных обязательств по поставке качественной нефти было бы неразумно.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.

Демин напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве. Тогда взорвался автомобиль первого замминистра финансов Андрея Вавилова. Чиновник не пострадал, он находился в своем кабинете в здании ведомства. «Никто не назвал это «косяком в работе Минфина», — цитирует советника главы компании «РИА Новости».

Напомним, 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals — нефть поступала с превышением допустимого содержания хлорорганических соединений. Через два дня Минск приостановил экспорт российской нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии, а 30 апреля полностью прекратил поставки нефти из России. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. Как пишет Infox.ru, ранее в компании заверили, что чистая отечественная нефть дойдет до Венгрии по "Дружбе" вечером в среду, 29 мая.

Напомним, в начале мая Следственный комитет назвал имена подозреваемых по данному делу.