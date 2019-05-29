С 3 июня в Прикамье начнется выдача подарков новорождённым

В Прикамье в июне стартует акция "Подарок новорождённому" - первые подарки получат 370 семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Выдача подарков начнется в первый рабочий день месяца - 3 июня. Получить его семьи смогут в ЗАГСе по месту жительства при получении свидетельства о рождении. Прикамцам, которые стали родителями с января 2019 г. достаточно прийти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащем сведения о месте жительства одного из родителей на территории Прикамья

В Минсоцразвития предупреждают, что для удобства родители будут приглашаться сотрудниками органов ЗАГС и Территориальных управлений Минсоцразвития поэтапно.

"Мы хотим, чтобы молодые родители получили от подарка только положительные эмоции, поэтому просим их заранее поинтересоваться у сотрудников ЗАГС по телефону, когда можно прийти", - подчеркнули в ведомстве, а также предупредили, о возможных сбоях в сроках доставки подарков из-за необходимости доставить их во все уголки края.

Отметим, что в этом году в регионе на свет появились более 10 тыс. детей. Поставкой подарков новорождённым занимается индивидуальный предприниматель Сергей Болотов. Цена контракта составила 39,2 млн руб. Поставщик должен будет поставить 27 тыс. подарочных наборов, состоящих из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ региона. Также будут вручать памятный сувенир и брошюру для родителей.