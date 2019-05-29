Ургант и Хрусталев сняли пародию на потасовку хакасского чиновника с журналистом

Ведущие шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале – Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев – сняли пародийный скетч, в котором изобразили потасовку хакасского чиновника Сергея Зайцева и журналиста программы "Вести. Дежурная часть".

По сюжету, Ургант приходит в кабинет к Хрусталевы и пытается задать ему вопросы о лишении прав на вождение автомобиля. Неудобные вопросы начинают бесить Дмитрия, и в какой-то момент он кидается на Урганта, роняет того на пол, а потом выгоняет. Точь-в-точь как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев.

В конце апреля этого года суд лишил Хрусталева прав на полгода и оштрафовал на 30 тыс. руб. за отказ пройти медицинское освидетельствование. Что касается Зайцева, то на него заведено уголовное дело по статье 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.