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Вечерний Ургант Иван Ургант Дмитрий Хрусталев (2019) | Фото:youtube.com

Ургант и Хрусталев сняли пародию на потасовку хакасского чиновника с журналистом

Ведущие шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале – Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев – сняли пародийный скетч, в котором изобразили потасовку хакасского чиновника Сергея Зайцева и журналиста программы "Вести. Дежурная часть".
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По сюжету, Ургант приходит в кабинет к Хрусталевы и пытается задать ему вопросы о лишении прав на вождение автомобиля. Неудобные вопросы начинают бесить Дмитрия, и в какой-то момент он кидается на Урганта, роняет того на пол, а потом выгоняет. Точь-в-точь как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев.

В конце апреля этого года суд лишил Хрусталева прав на полгода и оштрафовал на 30 тыс. руб. за отказ пройти медицинское освидетельствование. Что касается Зайцева, то на него заведено уголовное дело по статье 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

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Ургант и Хрусталев сняли пародию на потасовку хакасского чиновника с журналистом

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Теги: вечерний ургант, иван ургант, дмитрий хрусталев, потасовка, сергей зайцев



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