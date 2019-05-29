Чайка счел обоснованным отказ в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал обоснованным решение прокурора о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина.

На правительственном часе в Госдуме Чайка отметил, что в предвыборную кампанию Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.

В феврале совет депутатов подмосковного города Видное на основании представления прокуратуры снял с должности председателя Грудинина.

В марте руководство КПРФ решило передать экс-кандидату в президенты мандат, освободившийся после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. В этой связи Грудинин должен был оставить руководство совхозом им. Ленина.

Однако ЦИК отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 г.

Как сообщалось ранее, в КПРФ считают, что власти сознательно заблокировали Грудинину вхождение в высший законодательный орган России, исполняя политический заказ.