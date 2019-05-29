Николай Платошкин собирается подавать в суд на украинского политолога

Николай Платошкин пообещал подать в суд на украинского политолога Александра Семченко, который назвал его "конченным идиотом".

Скандал произошел на программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Во время спора об Украине политолог Александр Семченко и бывший дипломат, историк Николай Платошкин обменялись колкостями, после того как первый назвал "маразмом" ироничное высказывание Платошкина о президенте Украины Зеленском, который своими действиями быстро ведет Украину к развалу.

"Так вот, такие вот конченные идиоты как раз и разжигают ненависть к России на Украине", - заявил украинский политолог, после чего Платошкин решил покинуть студию.

В комментарии для Накануне.RU он рассказал, что решил подать на украинского политолога в суд.

"Я попросил ведущих удалить его, или я покину студию. Они сделали свой выбор, я тоже. А что, морду надо было ему бить, что ли? Я на него в суд подам. Этих людей надо учить тем, что им близко - деньгами", - рассказал он.