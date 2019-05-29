25 Сентября 2020
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Антон Шипулин, агитация, плакат, баннер (2019) | Фото: Политконсультант.ру

Ургант пошутил над Шипулиным, который выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму

Ведущий Иван Ургант пошутил над Антоном Шипулиным, который одержал победу на праймериз "Единой России". Он набрал почти 70% голосов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования: сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя", - сказал Ургант.

Спортсмен изъявил желание стать кандидатом "ЕР" на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие бывший биатлонист, состоятся 8 сентября.

Добавим, что на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 явка на момент закрытия счетных участков составила 6,82%. Свой голос за кандидатов отдали 30 тыс. 551 избиратель. Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске. Там, она по состоянию на 20.00 составила 14,86% от общего числа избирателей или 1096 жителей.

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Ургант пошутил над Шипулиным, который выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму

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Теги: Антон Шипулин, госдума, праймериз, единая россия, выборы, ургант



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