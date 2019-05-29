Навальному компромат на конкурентов заказывали и оплачивали олигархи

Скандальному блогеру Алексею Навальному, видимо не приходится заботиться о хлебе насущном. Но, оказывается, кроме миллионных траншей от осевших за рубежом беглых олигархов, его финансовая кубышка, вполне возможно, пополняется за счет тех, кто в той или иной мере спонсирует кровопролитие на Донбассе.

Например, издание "Nation news" утверждает, что Навальный зарабатывает публикацией заказных материалов против российских бизнесменов и политиков, которые заказывают опальные олигархи , осевшие на Западе международные преступники и просто конкуренты. Причем, один из таких вот благотворителей Навального якобы – Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп». Помимо финансовой поддержки Навального через бежавшего в Лондон мошенника Владимира Ашуркова, олигарх действительно позволяет блогеру пользоваться услугами своего банка. В числе благодетелей Навального числится и осужденный в РФ финансист Уильям Браудер, спонсирующий блогера за «травлю» ВТБ и других компаний в британских судах.

Примечательно, но спонсоры «строителя России будущего» Навального не чураются делать деньги на чем угодно. Структуры Фридмана, успешно работающие и в России, и на Украине, были замечены, благодаря расследованиям журналистов, в финансировании украинских националистов, которые, как известно, регулярно занимаются убийством мирных граждан донбасских республик.

В 2014 году Фридман заявил, что украинский банковский сектор стал убыточным, намекнув на закрытие филиалов. На тот момент организация входила в топ-10 по объему активов на Украине. Вскоре «Альфа Банк Украина» был продан финансово-промышленной группе ABH Ukraine Ltd, принадлежащей холдингу ABH Holdings S. A., которым, как выяснилось, владеют Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузьмичев.

Таким вот образом "продав" компанию , Фридман инициировал медийную кампанию, в рамках которой называл себя коренным уроженцем Львова и вообще-то проявлял лояльность к постмайданной украинской власти. Причем, сам «Альфа Банк» был замечен в том, что фактически обозначал Крым «оккупированным». Вероятно, для того, чтобы обеспечить определенный карт-бланш на ведение бизнеса на Украине, структуры Фридмана оказывали опосредованную материальную поддержку националистическому батальону «Азов», отморозки которого, как всем известно, убивали детей и стариков Донбасса, насиловали женщин и мародерствовали. Кроме того, «Альфа Банк» кредитовал украинскую компанию «Укртрансгаз», фактически являвшуюся официальным спонсором нацбата.

Не чужд оказался структурам Фридмана - гражданина Израиля и жителя Лондона - и пропагандистский сектор. По крайней мере, расходы на съемки «патриотического» фильма «Киборги», режиссеры которого назвали уничтожение населения Донбасса «созданием новой свободной и счастливой страны», взяла на себя в значительной степени компания «Киевстар», входящая в холдинг Veon и контролируемая миллиардером через люксембургскую фирму LetterOne.

Известного российского "оппозиционера" Навального вряд ли смущают все эти нюансы. Деньги работают, счет пополняется - зачем беспокоиться о морали?

Между прочим, в числе спонсоров блогера, по данным СМИ, можно отметить и еще одного совладельца «Альфа Групп», Германа Хана, также входящего в руководство объединений LetterOne Holdings, X5 Retail Group и L1 Energy. Якобы именно Хан вполне мог передать через вышеупомянутого Ашуркова компромат на российского бизнесмена, главу одной из крупнейших в мире энергетической компании Gunvor — Геннадия Тимченко. «Точка выхода», как называют Навального сами заказчики, с удовольствием распространял, как известно, заказные «расследования». Наблюдатели отмечали, что ФБК работал против Тимченко вплоть до 2019 года.

Что касается деятельности Хана, то во время работы в нефтяном холдинге ТНК-ВР олигарх постоянно оказывался в фокусе журналистских расследований. Писали вообще поразительное. Кроме традиционных подозрений в раздаче многомиллионных взяток, некоторые СМИ высказывали подозрения о замешанности в организации международного наркотрафика. В середине 90-х году оптовую торговую компанию «Альфа Эко», начальником отдела торговли, а затем и президентом которой являлся Хан, заподозрили даже в перевозке наркотиков. После массовых отравлений в Хабаровске врачи выяснили, что причиной ухудшения здоровья населения стал сахар с примесью опиатов. Оказалось, что наркотик в регион попал в контейнерах, которые ранее использовала компания «Альфа Эко» для транспортировки грузов из Азии. Но, судя по тому, что правоохранители официальных претензий не смогли сформулировать - подозрения так и остались подозрениями.

Что касается "кассы" Навального, то, по всей видимости, он также получает поддержку от американских центров «цветных революций», таких как «Национальный фонд поддержки демократии» (NED). Блогер даже прошел подготовку для так называемых революционеров в Йельском Университете по программе Yale World Fellows. Недавно тот же курс, кстати, прослушал его ближайший соратник Леонид Волков.

Таким образом, получается, что «расследования» Навального оплачивают либо мечтающие развалить Россию политтехнологи, либо опальные олигархи, «мочащие» своих конкурентов через всеядную и крайне покладистую «точку выхода». Учитывая сомнительный бэкграунд и, судя по всему, моральной брезгливости у Навального, страшно представить, что на самом деле скрывается за популистскими лозунгами о «прекрасной России будущего».