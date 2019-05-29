А не много ли? В Кургане после обращения недовольного жителя посчитают супермаркеты "Метрополис"

Житель Кургана обратился в антимонопольную службу с заявлением, в котором попросил проверить количество супермаркетов "Метрополис" в черте города.

По его мнению, сетевые магазины занимают значительную долю в Кургане и по закону их количество должно быть ограничено, сообщили Накануне.RU в УФАС региона.

Глава ведомства Татьяна Соболевская отметила, что закон запрещает организациям, доля которых превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год, покупать или арендовать дополнительные площади.

В УФАС пообещали, что проверят эту информацию.