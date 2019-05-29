В России запускают третью волну отключения "аналога", в регионах жалуются на недоступность телевидения

Ежедневно россияне покупают 5 тыс. приставок для цифрового телевидения. Министр связи Константин Носков рассказал сенаторам о переходе с аналогового ТВ на "цифру". На следующей неделе начнется третья волна перехода: от аналога отключат 60 млн человек из 36 регионов. Это будет самое масштабное отключение в Европе и второе – в мире. Сенаторы посетовали на недоступность телевидения в отдаленных регионах, некачественный контент и ущемление региональных каналов. Министр связи в свою очередь пообещал "регионалам" пять бесплатных часов в сетке ОТР с ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

50 млн россиян из 28 субъектов уже перешли от аналогового ТВ к "цифре", напомнил министр связи.

3 июня в стране начнется третья волна перехода с аналогового телевещания на цифровое. Последний этап Правительство решило разделить еще на два, рассказал Константин Носков.

"3 июня от аналогового ТВ будут отключены 36 субъектов с 60 млн человек. Это будет самое крупное по масштабам отключение в Европе и второе – в мире", - сообщил докладчик.

Предыдущие этапы помогли министерству учесть слабые места. Так, в ряде регионов не хватало оборудования для перехода на "цифру", а торговые сети "задирали" цены на приставки.

"За 48 часов проблема была решена, ФАС возбудила дела против торговых сетей", - добавил Носков.

Минсвязи договорилось с торговыми сетями и "Почтой России" о том, что в продаже всегда будут в наличии приставки за 990 руб. В случае истощения запасов, магазины и "Почта России" будут обмениваться оборудованием друг с другом.

Для информационной поддержки министерство увеличило количество операторов горячей линии и наняло волонтеров.

Для жителей отдаленных регионов, оказавшихся вне зоны покрытия, Минсвязи разработало льготные предложения – комплекты оборудования с 30%-й скидкой. Ветераны должны получить комплекты спутникового ТВ бесплатно, подчеркнул Носков.

Кроме того, бесплатными для потребителей будут 20 каналов.

"500 тыс. приставок и 100 тыс. телевизоров продано. В среднем покупают 5 тыс. приставок в день, на пике отключений – 25 тыс. приставок", - озвучил цифры Носков.

Регионы третьей волны готовы к переходу: уже куплены 400 тыс. приставок и 250 тыс. телевизоров. Еще 800 тыс. приставок – в товарных запасах.

Сегодня в 28 регионах без телевидения остались 2 тыс. семей, это 0,01% населения.

"1 тыс. 300 семей отказались от телевидения в силу религиозных и других причин", - пояснил министр.

С ноября региональному телевидению полагается пять часов бесплатного онлайн-вещания в день в сетке ОТР, добавил Носков.

Большинство вопросов сенаторов касались поддержки региональных телеканалов, которые, по их мнению, оказались ущемлены в ходе перехода.

"В постановлении Совфеда от 16 января сказано, что те субъекты, которые готовы сохранить собственное телевидение за счет бюджетных средств, нужно поддержать. Мы просим, чтобы вы оставили им частоты, но вы этот вопрос практически не решили", - заметила Елена Мизулина.

"Решение о создании регионального мультиплекса в Правительстве не принято. В дополнение к 21-й кнопке будет запущена 22-я", - ответил Носков.

Члены Совфеда обратили внимание на то, что из эфира могут исчезнуть каналы, транслируемые на национальных языках.

Министр связи подчеркнул, что переход на "цифру" не накладывает запрета на вещание на других языках.

Сенатор Максим Кавджарадзе усомнился в достаточном техническом оснащении перехода на "цифру", ведь все оборудование Россия закупает у Китая.

Это действительно так, но решение вопроса – задача не Минсвязи, а Минпромторга, ответил Носков.

"Большая часть произведенного оборудования – отечественного производства, с элементной базой у нас хуже, оборудование собрано зачастую из иностранной элементной базы", - признал министр связи.

В Приморском крае переход на цифровое вещание обходится жителям отдаленных районов в 6-10 тыс. руб., заявила Людмила Талабаева.

"Предлагаю установить для тех жителей, кто попал вне зоны покрытия, единую стоимость комплекта спутникового оборудования и компенсировать ее из федерального бюджета. Тогда у населения будут равные условия", - заявила сенатор.