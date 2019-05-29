25 Сентября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.bp.com

Авиакомпании просят у правительства 23 миллиарда на компенсацию роста цен на керосин

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к вице-премьерам Дмитрию Козаку и Юрию Трутневу с просьбой субсидировать региональные авиаперевозки – они жалуются на неподъемный рост цен на керосин и грозят сокращением социально-важных маршрутов, то есть неисполнением "майских указов".
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В письме, адресованном полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, 27 членов АЭВТ (среди них как крупные федеральные, так и региональные авиакомпании) указывают на сокращение доходов и рост цен: "затраты авиакомпаний на авиатопливо в 2018 г. увеличились на 44% или 122,4 млрд руб.", доля расходов на керосин в общих операционных расходах выросла на 5% - до 27%, а средняя стоимость керосина по стране выросла на 34% и составила 45 тыс. руб., хотя во многих регионах она значительно выше: в УрФО – 52,4 тыс. руб, на Камчатке – 77,2 тыс. руб.

Общий операционный убыток авиакомпаний по транспортной работе в прошлом году составил более 50 млрд руб. Несмотря на некоторое снижение цен на топливо в начале 2019 г., они все равно на 5-10% превосходят аналогичные показатели 2018 г.

В качестве "непопулярных мер", на которые будут вынуждены пойти перевозчики, члены АЭВТ приводят такие: "повышение цен на авиаперевозки", "исключение из расписания убыточных рейсов вне зависимости от их значимости", "отказ от новых направлений".

Перевозчики предлагают две меры: дотация из резервного фонда правительства – на компенсацию роста цен на топливо в 2017-2018 гг. – в размере 23,18 млрд руб., а также возмещение авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету.

В письме на имя Козака перевозчики приводят дополнительные данные: в прошлом году потребление авиакеросина выросло на 6% (9,1 млн тонн, из них 7,3 млн приобретены в России).

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Авиакомпании просят у правительства 23 миллиарда на компенсацию роста цен на керосин

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Теги: авиаперевозки, майские указы, рост цен, авиатопливо, керосин, аэвт



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