Экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет "строгача" за взятку в 8,4 млн

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Глава минтранса Пермского края Алмаз Закиев (2016) | Фото: echoperm.ru

Экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет "строгача" за взятку в 8,4 млн

В Перми огласили приговор бывшему министру транспорта края Алмазу Закиеву, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде города.
Читайте также:

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации. На время следствия бывшего министра отпустили под подписку о невыезде.

Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет "строгача" за взятку в 8,4 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: министерство транспорта Пермского края, Алмаз Закиев, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2019 15:03 Мск Остался в силе приговор экс-главе минтранса Прикамья, получившему срок за взятку
Ранее 31.07.2019 08:56 Мск Апелляцию экс-главы минтранса Прикамья, получившего срок за взятку, рассмотрит краевой суд
Ранее 07.06.2019 10:06 Мск Экс-глава минтранса Прикамья обжаловал приговор за взятку в 8,4 миллиона

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2019 11:58 Мск Бывший вице-премьер Прикамья подтвердил показания по делу экс-министра спорта края, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 11.12.2018 16:10 Мск В Перми стартовал суд над экс-министром транспорта Прикамья
Ранее 05.12.2018 10:35 Мск Стартует суд над экс-министром транспорта Прикамья, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 07.11.2018 15:45 Мск Ушло в суд дело экс-главы минтранса Прикамья, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 13.10.2017 12:38 Мск Дело экс-главы минтранса Прикамья переквалифицировано и передано в СК
Ранее 08.02.2017 16:10 Мск Многолетний соратник Басаргина Олег Демченко, возможно, задержан
Ранее 10.01.2017 13:46 Мск Близкого соратника главы Прикамья вновь допросили в ФСБ в рамках "уголовки" одного из министров
Ранее 22.12.2016 14:37 Мск Вице-премьера Пермского края Олега Демченко доставили на допрос в УФСБ
Ранее 03.11.2016 15:24 Мск Главе минстранса Прикамья предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
Ранее 28.10.2016 13:58 Мск В Пермском крае назначен и.о. главы минтранса
Ранее 27.10.2016 14:31 Мск Подозреваемый в злоупотреблении глава прикамского минтранса отстранен от должности
Ранее 27.10.2016 13:09 Мск Алмаз Закиев не пришел на парламентский час в заксобрание Пермского края
Ранее 26.10.2016 10:39 Мск Глава минтранса Прикамья допрошен и отпущен под подписку
Ранее 25.10.2016 11:11 Мск Глава минтранса Прикамья попал под "уголовку"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети