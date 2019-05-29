Экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет "строгача" за взятку в 8,4 млн

В Перми огласили приговор бывшему министру транспорта края Алмазу Закиеву, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде города.

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации. На время следствия бывшего министра отпустили под подписку о невыезде.

Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.