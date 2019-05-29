Савченко предложила Порошенко взять Саакашвили в свою партию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила экс-президенту Петру Порошенко взять в свою партию Михаила Саакашвили, который вчера был восстановлен в гражданстве и сегодня возвращается на Украину.

По ее мнению, это было бы хорошим ходом для Порошенко. Партия сменит название на "Европейскую солидарность", а Саакашвили - это "европейский политик".

"Были недоразумения, зато он работал, он же был евроинтегратором. Почему бы и нет?" – сказал Савченко в кулуарах Верховной рады, что транслировалось по каналу "112 Украина".

Впрочем, предложение Савченко едва ли выполнимо, поскольку именно Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Саакашвили не раз называл Порошенко "подлым барыгой", думающим только о личном обогащении.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Порошенко предоставил и отнял гражданство у Саакашвили из-за своих личных интересов и "в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины".