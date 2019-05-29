В мэрию Екатеринбурга поступило около 9 тысяч предложений по площадкам для храма

По данным на среду, 29 мая, в администрацию Екатеринбурга поступило 8 тыс. 851 предложение по площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в основном это повторяющиеся площадки. Всего на сегодняшний день их 53.

"Хочу напомнить всем екатеринбуржцам, что в четверг в 11.00 сбор предложений завершается. Поэтому если у вас есть свое предложение по размещению храма во имя Святой великомученицы Екатерины, то необходимо отправить его как можно быстрее", - прокомментировал глава города Александр Высокинский.

Направить свои варианты с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины" можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга: нужно указать свои ФИО, телефон и электронную почту для обратной связи. По результатам сбора заявок жители смогут проголосовать за площадку для строительства.

Напомним, ранее горожане просили перенести строительство нового храма в Москву или на планету Марс.