25 Сентября 2020
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В ГП заявили, что предпенсионеры еще ни разу не жаловались на увольнения

Граждане предпенсионного возраста ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Он добавил, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее в УК РФ были внесены поправки о штрафах за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста.

Напомним, поэтапное повышение пенсионного возраста в России закончится к 2024 году. Как сообщало Накануне.RU решение не даст ощутимого повышения пенсий, а для категории предпенсионеров увеличивается риск бедности и безработицы.

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В ГП заявили, что предпенсионеры еще ни разу не жаловались на увольнения

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Теги: юрий чайка, предпенсионеры



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