Прикамский губернатор предложил темы для обсуждений в прямом эфире

Губернатор Пермского края Максим Решетников на следующей неделе проведет прямой эфир в Instagram. В этот раз глава региона сам предложил темы для обсуждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Традиционная "прямая линия" с главой региона в соцсетях состоится 4 июня, в 18.00.

Максим Решетников предложил обсудить вопросы в сфере образования - питание, путевки в летние лагеря и попросил писать свои вопросы под анонсом. Публикация получила большой общественный отклик: губернатору поступило несколько вопросов о строительстве новых детских садов и бассейнов, льготах для матерей-одиночек, росте цен на продукты и контрактах с региональным оператором по вывозу мусора.

Напомним, что последний прямой эфир Максима Решетникова прошел 11 апреля. Первая прямая линия с губернатором состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов также как и в этот раз стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.