25 Сентября 2020
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Максим Решетников (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Прикамский губернатор предложил темы для обсуждений в прямом эфире

Губернатор Пермского края Максим Решетников на следующей неделе проведет прямой эфир в Instagram. В этот раз глава региона сам предложил темы для обсуждения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Традиционная "прямая линия" с главой региона в соцсетях состоится 4 июня, в 18.00.

Максим Решетников предложил обсудить вопросы в сфере образования - питание, путевки в летние лагеря и попросил писать свои вопросы под анонсом. Публикация получила большой общественный отклик: губернатору поступило несколько вопросов о строительстве новых детских садов и бассейнов, льготах для матерей-одиночек, росте цен на продукты и контрактах с региональным оператором по вывозу мусора.

Напомним, что последний прямой эфир Максима Решетникова прошел 11 апреля. Первая прямая линия с губернатором состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов также как и в этот раз стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.

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Прикамский губернатор предложил темы для обсуждений в прямом эфире

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Теги: Максим Решетников, прямой эфир, instagram



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 13:07 Мск Эфир Решетникова в Instagram посмотрели около 5000 пользователей

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